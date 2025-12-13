报价部分
货币 / VG
VG: VG

6.13 USD 0.11 (1.76%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VG汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点6.11和高点6.48进行交易。

关注VG动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VG股票今天的价格是多少？

VG股票今天的定价为6.13。它在6.11 - 6.48范围内交易，昨天的收盘价为6.24，交易量达到9211。VG的实时价格图表显示了这些更新。

VG股票是否支付股息？

VG目前的价值为6.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.51%和USD。实时查看图表以跟踪VG走势。

如何购买VG股票？

您可以以6.13的当前价格购买VG股票。订单通常设置在6.13或6.43附近，而9211和-1.61%显示市场活动。立即关注VG的实时图表更新。

如何投资VG股票？

投资VG需要考虑年度范围5.87 - 25.50和当前价格6.13。许多人在以6.13或6.43下订单之前，会比较-16.49%和。实时查看VG价格图表，了解每日变化。

VG股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VG的最高价格是25.50。在5.87 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VG的绩效。

VG股票的最低价格是多少？

VG（VG）的最低价格为5.87。将其与当前的6.13和5.87 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VG股票是什么时候拆分的？

VG历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.24和-74.51%中可见。

日范围
6.11 6.48
年范围
5.87 25.50
前一天收盘价
6.24
开盘价
6.23
卖价
6.13
买价
6.43
最低价
6.11
最高价
6.48
交易量
9.211 K
日变化
-1.76%
月变化
-16.49%
6个月变化
-59.99%
年变化
-74.51%
13 十二月, 星期六