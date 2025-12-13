VG股票今天的价格是多少？ VG股票今天的定价为6.13。它在6.11 - 6.48范围内交易，昨天的收盘价为6.24，交易量达到9211。VG的实时价格图表显示了这些更新。

VG股票是否支付股息？ VG目前的价值为6.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.51%和USD。实时查看图表以跟踪VG走势。

如何购买VG股票？ 您可以以6.13的当前价格购买VG股票。订单通常设置在6.13或6.43附近，而9211和-1.61%显示市场活动。立即关注VG的实时图表更新。

如何投资VG股票？ 投资VG需要考虑年度范围5.87 - 25.50和当前价格6.13。许多人在以6.13或6.43下订单之前，会比较-16.49%和。实时查看VG价格图表，了解每日变化。

VG股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VG的最高价格是25.50。在5.87 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VG的绩效。

VG股票的最低价格是多少？ VG（VG）的最低价格为5.87。将其与当前的6.13和5.87 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。