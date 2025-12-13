VG: VG
今日VG汇率已更改-1.76%。当日，交易品种以低点6.11和高点6.48进行交易。
关注VG动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VG股票今天的价格是多少？
VG股票今天的定价为6.13。它在6.11 - 6.48范围内交易，昨天的收盘价为6.24，交易量达到9211。VG的实时价格图表显示了这些更新。
VG股票是否支付股息？
VG目前的价值为6.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.51%和USD。实时查看图表以跟踪VG走势。
如何购买VG股票？
您可以以6.13的当前价格购买VG股票。订单通常设置在6.13或6.43附近，而9211和-1.61%显示市场活动。立即关注VG的实时图表更新。
如何投资VG股票？
投资VG需要考虑年度范围5.87 - 25.50和当前价格6.13。许多人在以6.13或6.43下订单之前，会比较-16.49%和。实时查看VG价格图表，了解每日变化。
VG股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VG的最高价格是25.50。在5.87 - 25.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VG的绩效。
VG股票的最低价格是多少？
VG（VG）的最低价格为5.87。将其与当前的6.13和5.87 - 25.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VG股票是什么时候拆分的？
VG历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.24和-74.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.24
- 开盘价
- 6.23
- 卖价
- 6.13
- 买价
- 6.43
- 最低价
- 6.11
- 最高价
- 6.48
- 交易量
- 9.211 K
- 日变化
- -1.76%
- 月变化
- -16.49%
- 6个月变化
- -59.99%
- 年变化
- -74.51%