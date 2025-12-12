- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VG: VG
Курс VG за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.18, а максимальная — 6.48.
Следите за динамикой VG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VG сегодня?
VG (VG) сегодня оценивается на уровне 6.38. Инструмент торгуется в пределах 6.18 - 6.48, вчерашнее закрытие составило 6.24, а торговый объем достиг 4693. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VG?
VG в настоящее время оценивается в 6.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.47% и USD. Отслеживайте движения VG на графике в реальном времени.
Как купить акции VG?
Вы можете купить акции VG (VG) по текущей цене 6.38. Ордера обычно размещаются около 6.38 или 6.68, тогда как 4693 и 2.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VG?
Инвестирование в VG предполагает учет годового диапазона 5.87 - 25.50 и текущей цены 6.38. Многие сравнивают -13.08% и -58.36% перед размещением ордеров на 6.38 или 6.68. Изучайте ежедневные изменения цены VG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VG?
Самая высокая цена VG (VG) за последний год составила 25.50. Акции заметно колебались в пределах 5.87 - 25.50, сравнение с 6.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VG на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VG?
Самая низкая цена VG (VG) за год составила 5.87. Сравнение с текущими 6.38 и 5.87 - 25.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VG?
В прошлом VG проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.24 и -73.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.24
- Open
- 6.23
- Bid
- 6.38
- Ask
- 6.68
- Low
- 6.18
- High
- 6.48
- Объем
- 4.693 K
- Дневное изменение
- 2.24%
- Месячное изменение
- -13.08%
- 6-месячное изменение
- -58.36%
- Годовое изменение
- -73.47%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.