6.38 USD 0.14 (2.24%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VG за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.18, а максимальная — 6.48.

Следите за динамикой VG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VG сегодня?

VG (VG) сегодня оценивается на уровне 6.38. Инструмент торгуется в пределах 6.18 - 6.48, вчерашнее закрытие составило 6.24, а торговый объем достиг 4693. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VG?

VG в настоящее время оценивается в 6.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.47% и USD. Отслеживайте движения VG на графике в реальном времени.

Как купить акции VG?

Вы можете купить акции VG (VG) по текущей цене 6.38. Ордера обычно размещаются около 6.38 или 6.68, тогда как 4693 и 2.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VG?

Инвестирование в VG предполагает учет годового диапазона 5.87 - 25.50 и текущей цены 6.38. Многие сравнивают -13.08% и -58.36% перед размещением ордеров на 6.38 или 6.68. Изучайте ежедневные изменения цены VG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VG?

Самая высокая цена VG (VG) за последний год составила 25.50. Акции заметно колебались в пределах 5.87 - 25.50, сравнение с 6.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VG на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VG?

Самая низкая цена VG (VG) за год составила 5.87. Сравнение с текущими 6.38 и 5.87 - 25.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VG?

В прошлом VG проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.24 и -73.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.18 6.48
Годовой диапазон
5.87 25.50
Предыдущее закрытие
6.24
Open
6.23
Bid
6.38
Ask
6.68
Low
6.18
High
6.48
Объем
4.693 K
Дневное изменение
2.24%
Месячное изменение
-13.08%
6-месячное изменение
-58.36%
Годовое изменение
-73.47%
