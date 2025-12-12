- Visão do mercado
VG: VG
A taxa do VG para hoje mudou para 2.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.18 e o mais alto foi 6.48.
Veja a dinâmica do par de moedas VG. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VG hoje?
Hoje VG (VG) está avaliado em 6.38. O instrumento é negociado dentro de 6.18 - 6.48, o fechamento de ontem foi 6.24, e o volume de negociação atingiu 4693. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VG em tempo real.
As ações de VG pagam dividendos?
Atualmente VG está avaliado em 6.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -73.47% e USD. Monitore os movimentos de VG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VG?
Você pode comprar ações de VG (VG) pelo preço atual 6.38. Ordens geralmente são executadas perto de 6.38 ou 6.68, enquanto 4693 e 2.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VG?
Investir em VG envolve considerar a faixa anual 5.87 - 25.50 e o preço atual 6.38. Muitos comparam -13.08% e -58.36% antes de enviar ordens em 6.38 ou 6.68. Estude as mudanças diárias de preço de VG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VG?
O maior preço de VG (VG) no último ano foi 25.50. As ações oscilaram bastante dentro de 5.87 - 25.50, e a comparação com 6.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VG?
O menor preço de VG (VG) no ano foi 5.87. A comparação com o preço atual 6.38 e 5.87 - 25.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VG?
No passado VG passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.24 e -73.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.24
- Open
- 6.23
- Bid
- 6.38
- Ask
- 6.68
- Low
- 6.18
- High
- 6.48
- Volume
- 4.693 K
- Mudança diária
- 2.24%
- Mudança mensal
- -13.08%
- Mudança de 6 meses
- -58.36%
- Mudança anual
- -73.47%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.