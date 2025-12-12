- Übersicht
VG: VG
Der Wechselkurs von VG hat sich für heute um 2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.18 bis zu einem Hoch von 6.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die VG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VG heute?
Die Aktie von VG (VG) notiert heute bei 6.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.18 - 6.48 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.24 und das Handelsvolumen erreichte 4693. Das Live-Chart von VG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VG Dividenden?
VG wird derzeit mit 6.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -73.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VG zu verfolgen.
Wie kaufe ich VG-Aktien?
Sie können Aktien von VG (VG) zum aktuellen Kurs von 6.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.38 oder 6.68 platziert, während 4693 und 2.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VG-Aktien?
Bei einer Investition in VG müssen die jährliche Spanne 5.87 - 25.50 und der aktuelle Kurs 6.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -13.08% und -58.36%, bevor sie Orders zu 6.38 oder 6.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VG?
Der höchste Kurs von VG (VG) im vergangenen Jahr lag bei 25.50. Innerhalb von 5.87 - 25.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VG mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VG?
Der niedrigste Kurs von VG (VG) im Laufe des Jahres betrug 5.87. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.38 und der Spanne 5.87 - 25.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VG statt?
VG hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.24 und -73.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.24
- Eröffnung
- 6.23
- Bid
- 6.38
- Ask
- 6.68
- Tief
- 6.18
- Hoch
- 6.48
- Volumen
- 4.693 K
- Tagesänderung
- 2.24%
- Monatsänderung
- -13.08%
- 6-Monatsänderung
- -58.36%
- Jahresänderung
- -73.47%
