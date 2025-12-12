- Aperçu
VG: VG
Le taux de change de VG a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.18 et à un maximum de 6.48.
Suivez la dynamique VG. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VG aujourd'hui ?
L'action VG est cotée à 6.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.18 - 6.48, a clôturé hier à 6.24 et son volume d'échange a atteint 7251. Le graphique en temps réel du cours de VG présente ces mises à jour.
L'action VG verse-t-elle des dividendes ?
VG est actuellement valorisé à 6.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -74.10% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VG.
Comment acheter des actions VG ?
Vous pouvez acheter des actions VG au cours actuel de 6.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.23 ou de 6.53, le 7251 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VG ?
Investir dans VG implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.87 - 25.50 et le prix actuel 6.23. Beaucoup comparent -15.12% et -59.33% avant de passer des ordres à 6.23 ou 6.53. Consultez le graphique du cours de VG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VG ?
Le cours le plus élevé de VG l'année dernière était 25.50. Au cours de 5.87 - 25.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VG sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VG ?
Le cours le plus bas de VG (VG) sur l'année a été 5.87. Sa comparaison avec 6.23 et 5.87 - 25.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VG a-t-elle été divisée ?
VG a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.24 et -74.10% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.24
- Ouverture
- 6.23
- Bid
- 6.23
- Ask
- 6.53
- Plus Bas
- 6.18
- Plus Haut
- 6.48
- Volume
- 7.251 K
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- -15.12%
- Changement à 6 Mois
- -59.33%
- Changement Annuel
- -74.10%
