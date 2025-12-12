QuotazioniSezioni
6.30 USD 0.06 (0.96%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio VG ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.18 e ad un massimo di 6.35.

Segui le dinamiche di VG. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VG oggi?

Oggi le azioni VG sono prezzate a 6.30. Viene scambiato all'interno di 6.18 - 6.35, la chiusura di ieri è stata 6.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 2696. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VG pagano dividendi?

VG è attualmente valutato a 6.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -73.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VG.

Come acquistare azioni VG?

Puoi acquistare azioni VG al prezzo attuale di 6.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.30 o 6.60, mentre 2696 e 1.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VG?

Investire in VG implica considerare l'intervallo annuale 5.87 - 25.50 e il prezzo attuale 6.30. Molti confrontano -14.17% e -58.88% prima di effettuare ordini su 6.30 o 6.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VG?

Il prezzo massimo di VG nell'ultimo anno è stato 25.50. All'interno di 5.87 - 25.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VG utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VG?

Il prezzo più basso di VG (VG) nel corso dell'anno è stato 5.87. Confrontandolo con gli attuali 6.30 e 5.87 - 25.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VG?

VG ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.24 e -73.80%.

Intervallo Giornaliero
6.18 6.35
Intervallo Annuale
5.87 25.50
Chiusura Precedente
6.24
Apertura
6.23
Bid
6.30
Ask
6.60
Minimo
6.18
Massimo
6.35
Volume
2.696 K
Variazione giornaliera
0.96%
Variazione Mensile
-14.17%
Variazione Semestrale
-58.88%
Variazione Annuale
-73.80%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev