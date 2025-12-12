- Panoramica
VG: VG
Il tasso di cambio VG ha avuto una variazione del 0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.18 e ad un massimo di 6.35.
Segui le dinamiche di VG. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VG oggi?
Oggi le azioni VG sono prezzate a 6.30. Viene scambiato all'interno di 6.18 - 6.35, la chiusura di ieri è stata 6.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 2696. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VG pagano dividendi?
VG è attualmente valutato a 6.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -73.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VG.
Come acquistare azioni VG?
Puoi acquistare azioni VG al prezzo attuale di 6.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.30 o 6.60, mentre 2696 e 1.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VG?
Investire in VG implica considerare l'intervallo annuale 5.87 - 25.50 e il prezzo attuale 6.30. Molti confrontano -14.17% e -58.88% prima di effettuare ordini su 6.30 o 6.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VG?
Il prezzo massimo di VG nell'ultimo anno è stato 25.50. All'interno di 5.87 - 25.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VG utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VG?
Il prezzo più basso di VG (VG) nel corso dell'anno è stato 5.87. Confrontandolo con gli attuali 6.30 e 5.87 - 25.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VG?
VG ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.24 e -73.80%.
- Chiusura Precedente
- 6.24
- Apertura
- 6.23
- Bid
- 6.30
- Ask
- 6.60
- Minimo
- 6.18
- Massimo
- 6.35
- Volume
- 2.696 K
- Variazione giornaliera
- 0.96%
- Variazione Mensile
- -14.17%
- Variazione Semestrale
- -58.88%
- Variazione Annuale
- -73.80%
