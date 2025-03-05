FiyatlarBölümler
Dövizler / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant

0.2350 USD 0.0049 (2.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VFSWW fiyatı bugün 2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2201 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2350 aralığında işlem gördü.

VinFast Auto Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.2201 0.2350
Yıllık aralık
0.1709 0.6000
Önceki kapanış
0.2301
Açılış
0.2262
Satış
0.2350
Alış
0.2380
Düşük
0.2201
Yüksek
0.2350
Hacim
4
Günlük değişim
2.13%
Aylık değişim
-6.41%
6 aylık değişim
-32.86%
Yıllık değişim
-45.56%
21 Eylül, Pazar