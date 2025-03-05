Dövizler / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2350 USD 0.0049 (2.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VFSWW fiyatı bugün 2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2201 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2350 aralığında işlem gördü.
VinFast Auto Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.2201 0.2350
Yıllık aralık
0.1709 0.6000
- Önceki kapanış
- 0.2301
- Açılış
- 0.2262
- Satış
- 0.2350
- Alış
- 0.2380
- Düşük
- 0.2201
- Yüksek
- 0.2350
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- 2.13%
- Aylık değişim
- -6.41%
- 6 aylık değişim
- -32.86%
- Yıllık değişim
- -45.56%
21 Eylül, Pazar