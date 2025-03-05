Divisas / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2201 USD 0.0051 (2.37%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VFSWW de hoy ha cambiado un 2.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.2137, mientras que el máximo ha alcanzado 0.2449.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VinFast Auto Ltd - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.2137 0.2449
Rango anual
0.1709 0.6000
- Cierres anteriores
- 0.2150
- Open
- 0.2179
- Bid
- 0.2201
- Ask
- 0.2231
- Low
- 0.2137
- High
- 0.2449
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- 2.37%
- Cambio mensual
- -12.35%
- Cambio a 6 meses
- -37.11%
- Cambio anual
- -49.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B