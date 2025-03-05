Moedas / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2201 USD 0.0051 (2.37%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VFSWW para hoje mudou para 2.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.2137 e o mais alto foi 0.2449.
Veja a dinâmica do par de moedas VinFast Auto Ltd - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.2137 0.2449
Faixa anual
0.1709 0.6000
- Fechamento anterior
- 0.2150
- Open
- 0.2179
- Bid
- 0.2201
- Ask
- 0.2231
- Low
- 0.2137
- High
- 0.2449
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 2.37%
- Mudança mensal
- -12.35%
- Mudança de 6 meses
- -37.11%
- Mudança anual
- -49.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh