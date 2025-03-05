KurseKategorien
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant

0.2301 USD 0.0100 (4.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VFSWW hat sich für heute um 4.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2200 bis zu einem Hoch von 0.2446 gehandelt.

Verfolgen Sie die VinFast Auto Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.2200 0.2446
Jahresspanne
0.1709 0.6000
Vorheriger Schlusskurs
0.2201
Eröffnung
0.2200
Bid
0.2301
Ask
0.2331
Tief
0.2200
Hoch
0.2446
Volumen
14
Tagesänderung
4.54%
Monatsänderung
-8.36%
6-Monatsänderung
-34.26%
Jahresänderung
-46.70%
