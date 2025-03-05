Währungen / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2301 USD 0.0100 (4.54%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VFSWW hat sich für heute um 4.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2200 bis zu einem Hoch von 0.2446 gehandelt.
Verfolgen Sie die VinFast Auto Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.2200 0.2446
Jahresspanne
0.1709 0.6000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2201
- Eröffnung
- 0.2200
- Bid
- 0.2301
- Ask
- 0.2331
- Tief
- 0.2200
- Hoch
- 0.2446
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 4.54%
- Monatsänderung
- -8.36%
- 6-Monatsänderung
- -34.26%
- Jahresänderung
- -46.70%
