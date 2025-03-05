Devises / VFSWW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2350 USD 0.0049 (2.13%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VFSWW a changé de 2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2201 et à un maximum de 0.2350.
Suivez la dynamique VinFast Auto Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFSWW Nouvelles
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Lucid Stock Is Still Not Worth Your Money (NASDAQ:LCID)
- EV Company News For The Month Of July 2025
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
- EV Company News For The Month Of June 2025
- VinFast's Strategy To Push Into Developing Markets Is Intriguing And Could Pay Off
- VinFast Auto Ltd. (VFS) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- EV Company News For The Month Of March 2025
- EV Company News For The Month Of February 2025
Range quotidien
0.2201 0.2350
Range Annuel
0.1709 0.6000
- Clôture Précédente
- 0.2301
- Ouverture
- 0.2262
- Bid
- 0.2350
- Ask
- 0.2380
- Plus Bas
- 0.2201
- Plus Haut
- 0.2350
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 2.13%
- Changement Mensuel
- -6.41%
- Changement à 6 Mois
- -32.86%
- Changement Annuel
- -45.56%
20 septembre, samedi