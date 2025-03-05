Valute / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2350 USD 0.0049 (2.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VFSWW ha avuto una variazione del 2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2201 e ad un massimo di 0.2350.
Segui le dinamiche di VinFast Auto Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2201 0.2350
Intervallo Annuale
0.1709 0.6000
- Chiusura Precedente
- 0.2301
- Apertura
- 0.2262
- Bid
- 0.2350
- Ask
- 0.2380
- Minimo
- 0.2201
- Massimo
- 0.2350
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 2.13%
- Variazione Mensile
- -6.41%
- Variazione Semestrale
- -32.86%
- Variazione Annuale
- -45.56%
20 settembre, sabato