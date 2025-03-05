QuotazioniSezioni
Valute / VFSWW
Tornare a Azioni

VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant

0.2350 USD 0.0049 (2.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VFSWW ha avuto una variazione del 2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2201 e ad un massimo di 0.2350.

Segui le dinamiche di VinFast Auto Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2201 0.2350
Intervallo Annuale
0.1709 0.6000
Chiusura Precedente
0.2301
Apertura
0.2262
Bid
0.2350
Ask
0.2380
Minimo
0.2201
Massimo
0.2350
Volume
4
Variazione giornaliera
2.13%
Variazione Mensile
-6.41%
Variazione Semestrale
-32.86%
Variazione Annuale
-45.56%
20 settembre, sabato