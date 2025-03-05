Валюты / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2150 USD 0.0091 (4.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VFSWW за сегодня изменился на -4.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2052, а максимальная — 0.2304.
Следите за динамикой VinFast Auto Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.2052 0.2304
Годовой диапазон
0.1709 0.6000
- Предыдущее закрытие
- 0.2241
- Open
- 0.2304
- Bid
- 0.2150
- Ask
- 0.2180
- Low
- 0.2052
- High
- 0.2304
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -4.06%
- Месячное изменение
- -14.38%
- 6-месячное изменение
- -38.57%
- Годовое изменение
- -50.20%
