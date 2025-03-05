КотировкиРазделы
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant

0.2150 USD 0.0091 (4.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VFSWW за сегодня изменился на -4.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2052, а максимальная — 0.2304.

Следите за динамикой VinFast Auto Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.2052 0.2304
Годовой диапазон
0.1709 0.6000
Предыдущее закрытие
0.2241
Open
0.2304
Bid
0.2150
Ask
0.2180
Low
0.2052
High
0.2304
Объем
56
Дневное изменение
-4.06%
Месячное изменение
-14.38%
6-месячное изменение
-38.57%
Годовое изменение
-50.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.