货币 / VFSWW
VFSWW: VinFast Auto Ltd - Warrant
0.2250 USD 0.0100 (4.65%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VFSWW汇率已更改4.65%。当日，交易品种以低点0.2137和高点0.2449进行交易。
关注VinFast Auto Ltd - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
0.2137 0.2449
年范围
0.1709 0.6000
- 前一天收盘价
- 0.2150
- 开盘价
- 0.2179
- 卖价
- 0.2250
- 买价
- 0.2280
- 最低价
- 0.2137
- 最高价
- 0.2449
- 交易量
- 18
- 日变化
- 4.65%
- 月变化
- -10.39%
- 6个月变化
- -35.71%
- 年变化
- -47.88%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值