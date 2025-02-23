- Genel bakış
VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.94 ve Yüksek fiyatı olarak 37.57 aralığında işlem gördü.
VictoryShares Free Cash Flow ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VFLO haberleri
Sıkça sorulan sorular
VFLO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi 37.12 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 36.94 - 37.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 37.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 816 değerine ulaştı. VFLO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi şu anda 37.12 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.54% ve USD değerlerini izler. VFLO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VFLO hisse senedi nasıl alınır?
VictoryShares Free Cash Flow ETF hisselerini şu anki 37.12 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 37.12 ve Ask 37.42 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 816 ve günlük değişim oranı -0.91% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VFLO fiyat hareketlerini takip edin.
VFLO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.48 - 38.21 ve mevcut fiyatı 37.12 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 37.12 veya Ask 37.42 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.88% ve 6 aylık değişim oranı 12.62% değerlerini karşılaştırır. VFLO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi yıllık olarak 38.21 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.48 - 38.21). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 37.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VictoryShares Free Cash Flow ETF performansını takip edin.
VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.48 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 37.12 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.48 - 38.21 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VFLO fiyat hareketlerini izleyin.
VFLO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
VictoryShares Free Cash Flow ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 37.24 ve yıllık değişim oranı 11.54% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 37.24
- Açılış
- 37.46
- Satış
- 37.12
- Alış
- 37.42
- Düşük
- 36.94
- Yüksek
- 37.57
- Hacim
- 816
- Günlük değişim
- -0.32%
- Aylık değişim
- -0.88%
- 6 aylık değişim
- 12.62%
- Yıllık değişim
- 11.54%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 10.7
- Beklenti
- -13.1
- Önceki
- -8.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki