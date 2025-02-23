KotasyonBölümler
VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF

37.12 USD 0.12 (0.32%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VFLO fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.94 ve Yüksek fiyatı olarak 37.57 aralığında işlem gördü.

VictoryShares Free Cash Flow ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Bugün VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi 37.12 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 36.94 - 37.57 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 37.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 816 değerine ulaştı. VFLO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi şu anda 37.12 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 11.54% ve USD değerlerini izler. VFLO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VictoryShares Free Cash Flow ETF hisselerini şu anki 37.12 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 37.12 ve Ask 37.42 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 816 ve günlük değişim oranı -0.91% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VFLO fiyat hareketlerini takip edin.

VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 29.48 - 38.21 ve mevcut fiyatı 37.12 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 37.12 veya Ask 37.42 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.88% ve 6 aylık değişim oranı 12.62% değerlerini karşılaştırır. VFLO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

VictoryShares Free Cash Flow ETF hisse senedi yıllık olarak 38.21 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 29.48 - 38.21). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 37.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VictoryShares Free Cash Flow ETF performansını takip edin.

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 29.48 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 37.12 ve hareket ettiği yıllık aralık 29.48 - 38.21 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VFLO fiyat hareketlerini izleyin.

VictoryShares Free Cash Flow ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 37.24 ve yıllık değişim oranı 11.54% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
36.94 37.57
Yıllık aralık
29.48 38.21
Önceki kapanış
37.24
Açılış
37.46
Satış
37.12
Alış
37.42
Düşük
36.94
Yüksek
37.57
Hacim
816
Günlük değişim
-0.32%
Aylık değişim
-0.88%
6 aylık değişim
12.62%
Yıllık değişim
11.54%
