VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
El tipo de cambio de VFLO de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.94, mientras que el máximo ha alcanzado 37.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VictoryShares Free Cash Flow ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFLO News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VFLO hoy?
VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) se evalúa hoy en 37.23. El instrumento se negocia dentro de 36.94 - 37.57; el cierre de ayer ha sido 37.24 y el volumen comercial ha alcanzado 1320. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VFLO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VictoryShares Free Cash Flow ETF?
VictoryShares Free Cash Flow ETF se evalúa actualmente en 37.23. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.87% y USD. Monitoree los movimientos de VFLO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VFLO?
Puede comprar acciones de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) al precio actual de 37.23. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 37.23 o 37.53, mientras que 1320 y -0.61% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VFLO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VFLO?
Invertir en VictoryShares Free Cash Flow ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.48 - 38.21 y el precio actual 37.23. Muchos comparan -0.59% y 12.96% antes de colocar órdenes en 37.23 o 37.53. Estudie los cambios diarios de precios de VFLO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VictoryShares Free Cash Flow ETF?
El precio más alto de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) en el último año ha sido 38.21. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.48 - 38.21, una comparación con 37.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VictoryShares Free Cash Flow ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VictoryShares Free Cash Flow ETF?
El precio más bajo de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) para el año ha sido 29.48. La comparación con los actuales 37.23 y 29.48 - 38.21 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VFLO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VFLO?
En el pasado, VictoryShares Free Cash Flow ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.24 y 11.87% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.24
- Open
- 37.46
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Low
- 36.94
- High
- 37.57
- Volumen
- 1.320 K
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- -0.59%
- Cambio a 6 meses
- 12.96%
- Cambio anual
- 11.87%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
-
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M