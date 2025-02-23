クォートセクション
通貨 / VFLO
VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF

37.23 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VFLOの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり36.94の安値と37.57の高値で取引されました。

VictoryShares Free Cash Flow ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VFLO株の現在の価格は？

VictoryShares Free Cash Flow ETFの株価は本日37.23です。36.94 - 37.57内で取引され、前日の終値は37.24、取引量は1320に達しました。VFLOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VictoryShares Free Cash Flow ETFの株は配当を出しますか？

VictoryShares Free Cash Flow ETFの現在の価格は37.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.87%やUSDにも注目します。VFLOの動きはライブチャートで確認できます。

VFLO株を買う方法は？

VictoryShares Free Cash Flow ETFの株は現在37.23で購入可能です。注文は通常37.23または37.53付近で行われ、1320や-0.61%が市場の動きを示します。VFLOの最新情報はライブチャートで確認できます。

VFLO株に投資する方法は？

VictoryShares Free Cash Flow ETFへの投資では、年間の値幅29.48 - 38.21と現在の37.23を考慮します。注文は多くの場合37.23や37.53で行われる前に、-0.59%や12.96%と比較されます。VFLOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VictoryShares Free Cash Flow ETFの株の最高値は？

VictoryShares Free Cash Flow ETFの過去1年の最高値は38.21でした。29.48 - 38.21内で株価は大きく変動し、37.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares Free Cash Flow ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VictoryShares Free Cash Flow ETFの株の最低値は？

VictoryShares Free Cash Flow ETF(VFLO)の年間最安値は29.48でした。現在の37.23や29.48 - 38.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VFLOの動きはライブチャートで確認できます。

VFLOの株式分割はいつ行われましたか？

VictoryShares Free Cash Flow ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.24、11.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.94 37.57
1年のレンジ
29.48 38.21
以前の終値
37.24
始値
37.46
買値
37.23
買値
37.53
安値
36.94
高値
37.57
出来高
1.320 K
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
-0.59%
6ヶ月の変化
12.96%
1年の変化
11.87%
