VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLOの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり36.94の安値と37.57の高値で取引されました。
VictoryShares Free Cash Flow ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFLO News
よくあるご質問
VFLO株の現在の価格は？
VictoryShares Free Cash Flow ETFの株価は本日37.23です。36.94 - 37.57内で取引され、前日の終値は37.24、取引量は1320に達しました。VFLOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VictoryShares Free Cash Flow ETFの株は配当を出しますか？
VictoryShares Free Cash Flow ETFの現在の価格は37.23です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.87%やUSDにも注目します。VFLOの動きはライブチャートで確認できます。
VFLO株を買う方法は？
VictoryShares Free Cash Flow ETFの株は現在37.23で購入可能です。注文は通常37.23または37.53付近で行われ、1320や-0.61%が市場の動きを示します。VFLOの最新情報はライブチャートで確認できます。
VFLO株に投資する方法は？
VictoryShares Free Cash Flow ETFへの投資では、年間の値幅29.48 - 38.21と現在の37.23を考慮します。注文は多くの場合37.23や37.53で行われる前に、-0.59%や12.96%と比較されます。VFLOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VictoryShares Free Cash Flow ETFの株の最高値は？
VictoryShares Free Cash Flow ETFの過去1年の最高値は38.21でした。29.48 - 38.21内で株価は大きく変動し、37.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VictoryShares Free Cash Flow ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VictoryShares Free Cash Flow ETFの株の最低値は？
VictoryShares Free Cash Flow ETF(VFLO)の年間最安値は29.48でした。現在の37.23や29.48 - 38.21と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VFLOの動きはライブチャートで確認できます。
VFLOの株式分割はいつ行われましたか？
VictoryShares Free Cash Flow ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.24、11.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.24
- 始値
- 37.46
- 買値
- 37.23
- 買値
- 37.53
- 安値
- 36.94
- 高値
- 37.57
- 出来高
- 1.320 K
- 1日の変化
- -0.03%
- 1ヶ月の変化
- -0.59%
- 6ヶ月の変化
- 12.96%
- 1年の変化
- 11.87%
