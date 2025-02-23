- Обзор рынка
VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
Курс VFLO за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.94, а максимальная — 37.44.
Следите за динамикой VictoryShares Free Cash Flow ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VFLO сегодня?
VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) сегодня оценивается на уровне 37.23. Инструмент торгуется в пределах 36.94 - 37.44, вчерашнее закрытие составило 37.24, а торговый объем достиг 1082. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Free Cash Flow ETF?
VictoryShares Free Cash Flow ETF в настоящее время оценивается в 37.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.87% и USD. Отслеживайте движения VFLO на графике в реальном времени.
Как купить акции VFLO?
Вы можете купить акции VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) по текущей цене 37.23. Ордера обычно размещаются около 37.23 или 37.53, тогда как 1082 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VFLO?
Инвестирование в VictoryShares Free Cash Flow ETF предполагает учет годового диапазона 29.48 - 38.21 и текущей цены 37.23. Многие сравнивают -0.59% и 12.96% перед размещением ордеров на 37.23 или 37.53. Изучайте ежедневные изменения цены VFLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Free Cash Flow ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) за последний год составила 38.21. Акции заметно колебались в пределах 29.48 - 38.21, сравнение с 37.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Free Cash Flow ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Free Cash Flow ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) за год составила 29.48. Сравнение с текущими 37.23 и 29.48 - 38.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VFLO?
В прошлом VictoryShares Free Cash Flow ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.24 и 11.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.24
- Open
- 37.43
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Low
- 36.94
- High
- 37.44
- Объем
- 1.082 K
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- 12.96%
- Годовое изменение
- 11.87%
