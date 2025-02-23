КотировкиРазделы
VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF

37.23 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VFLO за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.94, а максимальная — 37.44.

Следите за динамикой VictoryShares Free Cash Flow ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VFLO сегодня?

VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) сегодня оценивается на уровне 37.23. Инструмент торгуется в пределах 36.94 - 37.44, вчерашнее закрытие составило 37.24, а торговый объем достиг 1082. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VFLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Free Cash Flow ETF?

VictoryShares Free Cash Flow ETF в настоящее время оценивается в 37.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.87% и USD. Отслеживайте движения VFLO на графике в реальном времени.

Как купить акции VFLO?

Вы можете купить акции VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) по текущей цене 37.23. Ордера обычно размещаются около 37.23 или 37.53, тогда как 1082 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VFLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VFLO?

Инвестирование в VictoryShares Free Cash Flow ETF предполагает учет годового диапазона 29.48 - 38.21 и текущей цены 37.23. Многие сравнивают -0.59% и 12.96% перед размещением ордеров на 37.23 или 37.53. Изучайте ежедневные изменения цены VFLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Free Cash Flow ETF?

Самая высокая цена VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) за последний год составила 38.21. Акции заметно колебались в пределах 29.48 - 38.21, сравнение с 37.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Free Cash Flow ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Free Cash Flow ETF?

Самая низкая цена VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) за год составила 29.48. Сравнение с текущими 37.23 и 29.48 - 38.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VFLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VFLO?

В прошлом VictoryShares Free Cash Flow ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.24 и 11.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.94 37.44
Годовой диапазон
29.48 38.21
Предыдущее закрытие
37.24
Open
37.43
Bid
37.23
Ask
37.53
Low
36.94
High
37.44
Объем
1.082 K
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
-0.59%
6-месячное изменение
12.96%
Годовое изменение
11.87%
