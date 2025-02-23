- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
Le taux de change de VFLO a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.94 et à un maximum de 37.44.
Suivez la dynamique VictoryShares Free Cash Flow ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VFLO Nouvelles
- Lifestyle Asset Management Eliminates Stake in VFLO Despite Gains
- VFLO: Quality, Value, And Growth In One Basket (NASDAQ:VFLO)
- VLFO: The Value ETF With A Cash Flow Edge (NASDAQ:VFLO)
- 10 Reasons Why This AI Boom Is Not A Bubble And Makes Every Dip A Gift
- Why Free Cash Flow Drives Superior Stock Performance
- VFLO: An ETF With Attractive Valuation, An Option For Diversification (NASDAQ:VFLO)
- VFLO ETF: The Satellite Component Of My Dream Portfolio (NASDAQ:VFLO)
- The Growth Slowdown Is Minor: Here's How To Profit From It
- COWZ ETF: Q1 2025 Index Shakeup Was The Biggest On Record (BATS:COWZ)
- VFLO ETF: Offers Relative Value, But Still Not A Bargain! (NASDAQ:VFLO)
- How To Avoid The Worst Style ETFs For Q1 2025
- COWZ: Recent Underperformance And Heavy Energy Exposure Make It A 'Hold'
- VFLO: A More Defensive ETF To Navigate Slower S&P 500 Growth (NASDAQ:VFLO)
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VFLO aujourd'hui ?
L'action VictoryShares Free Cash Flow ETF est cotée à 37.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 36.94 - 37.44, a clôturé hier à 37.24 et son volume d'échange a atteint 1082. Le graphique en temps réel du cours de VFLO présente ces mises à jour.
L'action VictoryShares Free Cash Flow ETF verse-t-elle des dividendes ?
VictoryShares Free Cash Flow ETF est actuellement valorisé à 37.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VFLO.
Comment acheter des actions VFLO ?
Vous pouvez acheter des actions VictoryShares Free Cash Flow ETF au cours actuel de 37.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.23 ou de 37.53, le 1082 et le -0.53% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VFLO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VFLO ?
Investir dans VictoryShares Free Cash Flow ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.48 - 38.21 et le prix actuel 37.23. Beaucoup comparent -0.59% et 12.96% avant de passer des ordres à 37.23 ou 37.53. Consultez le graphique du cours de VFLO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VictoryShares Free Cash Flow ETF ?
Le cours le plus élevé de VictoryShares Free Cash Flow ETF l'année dernière était 38.21. Au cours de 29.48 - 38.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VictoryShares Free Cash Flow ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VictoryShares Free Cash Flow ETF ?
Le cours le plus bas de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) sur l'année a été 29.48. Sa comparaison avec 37.23 et 29.48 - 38.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VFLO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VFLO a-t-elle été divisée ?
VictoryShares Free Cash Flow ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.24 et 11.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.24
- Ouverture
- 37.43
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Plus Bas
- 36.94
- Plus Haut
- 37.44
- Volume
- 1.082 K
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- -0.59%
- Changement à 6 Mois
- 12.96%
- Changement Annuel
- 11.87%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 10.7
- Fcst
- -13.1
- Prev
- -8.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev