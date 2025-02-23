CotationsSections
Devises / VFLO
Retour à Actions

VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF

37.23 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VFLO a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.94 et à un maximum de 37.44.

Suivez la dynamique VictoryShares Free Cash Flow ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VFLO Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VFLO aujourd'hui ?

L'action VictoryShares Free Cash Flow ETF est cotée à 37.23 aujourd'hui. Elle se négocie dans 36.94 - 37.44, a clôturé hier à 37.24 et son volume d'échange a atteint 1082. Le graphique en temps réel du cours de VFLO présente ces mises à jour.

L'action VictoryShares Free Cash Flow ETF verse-t-elle des dividendes ?

VictoryShares Free Cash Flow ETF est actuellement valorisé à 37.23. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VFLO.

Comment acheter des actions VFLO ?

Vous pouvez acheter des actions VictoryShares Free Cash Flow ETF au cours actuel de 37.23. Les ordres sont généralement placés à proximité de 37.23 ou de 37.53, le 1082 et le -0.53% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VFLO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VFLO ?

Investir dans VictoryShares Free Cash Flow ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.48 - 38.21 et le prix actuel 37.23. Beaucoup comparent -0.59% et 12.96% avant de passer des ordres à 37.23 ou 37.53. Consultez le graphique du cours de VFLO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VictoryShares Free Cash Flow ETF ?

Le cours le plus élevé de VictoryShares Free Cash Flow ETF l'année dernière était 38.21. Au cours de 29.48 - 38.21, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VictoryShares Free Cash Flow ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VictoryShares Free Cash Flow ETF ?

Le cours le plus bas de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) sur l'année a été 29.48. Sa comparaison avec 37.23 et 29.48 - 38.21 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VFLO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VFLO a-t-elle été divisée ?

VictoryShares Free Cash Flow ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.24 et 11.87% après les opérations sur titres.

Range quotidien
36.94 37.44
Range Annuel
29.48 38.21
Clôture Précédente
37.24
Ouverture
37.43
Bid
37.23
Ask
37.53
Plus Bas
36.94
Plus Haut
37.44
Volume
1.082 K
Changement quotidien
-0.03%
Changement Mensuel
-0.59%
Changement à 6 Mois
12.96%
Changement Annuel
11.87%
15 octobre, mercredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier Empire State de la Réserve Fédérale de New York
Act
10.7
Fcst
-13.1
Prev
-8.7
17:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Livre Beige
Act
Fcst
Prev