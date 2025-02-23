- Panoramica
VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
Il tasso di cambio VFLO ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.94 e ad un massimo di 37.44.
Segui le dinamiche di VictoryShares Free Cash Flow ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VFLO News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VFLO oggi?
Oggi le azioni VictoryShares Free Cash Flow ETF sono prezzate a 37.23. Viene scambiato all'interno di 36.94 - 37.44, la chiusura di ieri è stata 37.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 1082. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VFLO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VictoryShares Free Cash Flow ETF pagano dividendi?
VictoryShares Free Cash Flow ETF è attualmente valutato a 37.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VFLO.
Come acquistare azioni VFLO?
Puoi acquistare azioni VictoryShares Free Cash Flow ETF al prezzo attuale di 37.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 37.23 o 37.53, mentre 1082 e -0.53% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VFLO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VFLO?
Investire in VictoryShares Free Cash Flow ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.48 - 38.21 e il prezzo attuale 37.23. Molti confrontano -0.59% e 12.96% prima di effettuare ordini su 37.23 o 37.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VFLO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares Free Cash Flow ETF?
Il prezzo massimo di VictoryShares Free Cash Flow ETF nell'ultimo anno è stato 38.21. All'interno di 29.48 - 38.21, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares Free Cash Flow ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares Free Cash Flow ETF?
Il prezzo più basso di VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) nel corso dell'anno è stato 29.48. Confrontandolo con gli attuali 37.23 e 29.48 - 38.21 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VFLO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VFLO?
VictoryShares Free Cash Flow ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.24 e 11.87%.
- Chiusura Precedente
- 37.24
- Apertura
- 37.43
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Minimo
- 36.94
- Massimo
- 37.44
- Volume
- 1.082 K
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- -0.59%
- Variazione Semestrale
- 12.96%
- Variazione Annuale
- 11.87%
