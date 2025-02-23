报价部分
货币 / VFLO
回到股票

VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF

37.23 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VFLO汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点36.94和高点37.44进行交易。

关注VictoryShares Free Cash Flow ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VFLO新闻

常见问题解答

VFLO股票今天的价格是多少？

VictoryShares Free Cash Flow ETF股票今天的定价为37.23。它在36.94 - 37.44范围内交易，昨天的收盘价为37.24，交易量达到1082。VFLO的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares Free Cash Flow ETF股票是否支付股息？

VictoryShares Free Cash Flow ETF目前的价值为37.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.87%和USD。实时查看图表以跟踪VFLO走势。

如何购买VFLO股票？

您可以以37.23的当前价格购买VictoryShares Free Cash Flow ETF股票。订单通常设置在37.23或37.53附近，而1082和-0.53%显示市场活动。立即关注VFLO的实时图表更新。

如何投资VFLO股票？

投资VictoryShares Free Cash Flow ETF需要考虑年度范围29.48 - 38.21和当前价格37.23。许多人在以37.23或37.53下订单之前，会比较-0.59%和。实时查看VFLO价格图表，了解每日变化。

VictoryShares Free Cash Flow ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares Free Cash Flow ETF的最高价格是38.21。在29.48 - 38.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Free Cash Flow ETF的绩效。

VictoryShares Free Cash Flow ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares Free Cash Flow ETF（VFLO）的最低价格为29.48。将其与当前的37.23和29.48 - 38.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VFLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VFLO股票是什么时候拆分的？

VictoryShares Free Cash Flow ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.24和11.87%中可见。

日范围
36.94 37.44
年范围
29.48 38.21
前一天收盘价
37.24
开盘价
37.43
卖价
37.23
买价
37.53
最低价
36.94
最高价
37.44
交易量
1.082 K
日变化
-0.03%
月变化
-0.59%
6个月变化
12.96%
年变化
11.87%
15 十月, 星期三
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
纽约联储制造业指数
实际值
10.7
预测值
-13.1
前值
-8.7
17:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
18:00
USD
美联储褐皮书
实际值
预测值
前值