VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
Der Wechselkurs von VFLO hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.94 bis zu einem Hoch von 37.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die VictoryShares Free Cash Flow ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VFLO News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VFLO heute?
Die Aktie von VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) notiert heute bei 37.23. Sie wird innerhalb einer Spanne von 36.94 - 37.57 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.24 und das Handelsvolumen erreichte 1320. Das Live-Chart von VFLO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VFLO Dividenden?
VictoryShares Free Cash Flow ETF wird derzeit mit 37.23 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VFLO zu verfolgen.
Wie kaufe ich VFLO-Aktien?
Sie können Aktien von VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) zum aktuellen Kurs von 37.23 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 37.23 oder 37.53 platziert, während 1320 und -0.61% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VFLO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VFLO-Aktien?
Bei einer Investition in VictoryShares Free Cash Flow ETF müssen die jährliche Spanne 29.48 - 38.21 und der aktuelle Kurs 37.23 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.59% und 12.96%, bevor sie Orders zu 37.23 oder 37.53 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VFLO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VictoryShares Free Cash Flow ETF?
Der höchste Kurs von VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) im vergangenen Jahr lag bei 38.21. Innerhalb von 29.48 - 38.21 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VictoryShares Free Cash Flow ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VictoryShares Free Cash Flow ETF?
Der niedrigste Kurs von VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) im Laufe des Jahres betrug 29.48. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 37.23 und der Spanne 29.48 - 38.21 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VFLO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VFLO statt?
VictoryShares Free Cash Flow ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.24 und 11.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.24
- Eröffnung
- 37.46
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Tief
- 36.94
- Hoch
- 37.57
- Volumen
- 1.320 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- -0.59%
- 6-Monatsänderung
- 12.96%
- Jahresänderung
- 11.87%
