VFLO: VictoryShares Free Cash Flow ETF
A taxa do VFLO para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.94 e o mais alto foi 37.44.
Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares Free Cash Flow ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VFLO Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VFLO hoje?
Hoje VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) está avaliado em 37.23. O instrumento é negociado dentro de 36.94 - 37.44, o fechamento de ontem foi 37.24, e o volume de negociação atingiu 1082. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VFLO em tempo real.
As ações de VictoryShares Free Cash Flow ETF pagam dividendos?
Atualmente VictoryShares Free Cash Flow ETF está avaliado em 37.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.87% e USD. Monitore os movimentos de VFLO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VFLO?
Você pode comprar ações de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) pelo preço atual 37.23. Ordens geralmente são executadas perto de 37.23 ou 37.53, enquanto 1082 e -0.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VFLO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VFLO?
Investir em VictoryShares Free Cash Flow ETF envolve considerar a faixa anual 29.48 - 38.21 e o preço atual 37.23. Muitos comparam -0.59% e 12.96% antes de enviar ordens em 37.23 ou 37.53. Estude as mudanças diárias de preço de VFLO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VictoryShares Free Cash Flow ETF?
O maior preço de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) no último ano foi 38.21. As ações oscilaram bastante dentro de 29.48 - 38.21, e a comparação com 37.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VictoryShares Free Cash Flow ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VictoryShares Free Cash Flow ETF?
O menor preço de VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) no ano foi 29.48. A comparação com o preço atual 37.23 e 29.48 - 38.21 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VFLO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VFLO?
No passado VictoryShares Free Cash Flow ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.24 e 11.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.24
- Open
- 37.43
- Bid
- 37.23
- Ask
- 37.53
- Low
- 36.94
- High
- 37.44
- Volume
- 1.082 K
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- -0.59%
- Mudança de 6 meses
- 12.96%
- Mudança anual
- 11.87%
Atu.
-
Projeç.
Prév.
Atu.
- 10.7
Projeç.
- -13.1
Prév.
- -8.7
Atu.
-
Projeç.
Prév.
Atu.
-
Projeç.
- Prév.