Dövizler / VERA
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
25.59 USD 0.75 (2.85%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VERA fiyatı bugün -2.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.57 ve Yüksek fiyatı olarak 26.67 aralığında işlem gördü.
Vera Therapeutics Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
25.57 26.67
Yıllık aralık
18.53 51.61
- Önceki kapanış
- 26.34
- Açılış
- 26.38
- Satış
- 25.59
- Alış
- 25.89
- Düşük
- 25.57
- Yüksek
- 26.67
- Hacim
- 3.992 K
- Günlük değişim
- -2.85%
- Aylık değişim
- 17.28%
- 6 aylık değişim
- 6.23%
- Yıllık değişim
- -41.60%
21 Eylül, Pazar