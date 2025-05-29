통화 / VERA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
25.59 USD 0.75 (2.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VERA 환율이 오늘 -2.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.57이고 고가는 26.67이었습니다.
Vera Therapeutics Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERA News
- Vera Therapeutics, Inc. (VERA) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transc
- Vera (VERA) Q2 Net Loss Widens 127%
- Wolfe Research downgrades Vera Therapeutics stock rating on limited catalysts
- This AvalonBay Communities Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Behind The Volatility Of Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Vera Therapeutics director Enright buys shares worth $5.2m
- Vera Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains $85 target on Vera Therapeutics stock
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Lululemon Cuts Earnings Forecast, Joins DocuSign, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Braze (NASDAQ:BRZE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Vera Therapeutics stock sinks following competitor’s successful trial
- Vera Therapeutics to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright raises Vera stock price target on strong drug data
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- UnitedHealth, Biontech lead Monday’s market cap stock movers
- TD Cowen maintains buy rating for Vera Therapeutics stock
- JPMorgan reiterates Vera Therapeutics stock rating after study data
- Vera Therapeutics Releases Trial Data, Stock Price Soars - Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Evercore ISI maintains outperform rating on Vera Therapeutics stock
- Vera Therapeutics shares soar on positive Phase 3 trial results
- Atacicept trial shows promise in kidney disease treatment
- Cantor Fitzgerald maintains $100 target on Vera Therapeutics stock
일일 변동 비율
25.57 26.67
년간 변동
18.53 51.61
- 이전 종가
- 26.34
- 시가
- 26.38
- Bid
- 25.59
- Ask
- 25.89
- 저가
- 25.57
- 고가
- 26.67
- 볼륨
- 3.992 K
- 일일 변동
- -2.85%
- 월 변동
- 17.28%
- 6개월 변동
- 6.23%
- 년간 변동율
- -41.60%
20 9월, 토요일