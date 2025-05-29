Währungen / VERA
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
26.48 USD 0.14 (0.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VERA hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.22 bis zu einem Hoch von 26.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vera Therapeutics Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.22 26.64
Jahresspanne
18.53 51.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.34
- Eröffnung
- 26.38
- Bid
- 26.48
- Ask
- 26.78
- Tief
- 26.22
- Hoch
- 26.64
- Volumen
- 219
- Tagesänderung
- 0.53%
- Monatsänderung
- 21.36%
- 6-Monatsänderung
- 9.92%
- Jahresänderung
- -39.57%
