Валюты / VERA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
24.76 USD 0.52 (2.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VERA за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.92.
Следите за динамикой Vera Therapeutics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VERA
- Vera Therapeutics, Inc. (VERA) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transc
- Vera (VERA) Q2 Net Loss Widens 127%
- Wolfe Research downgrades Vera Therapeutics stock rating on limited catalysts
- This AvalonBay Communities Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Behind The Volatility Of Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Vera Therapeutics director Enright buys shares worth $5.2m
- Vera Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains $85 target on Vera Therapeutics stock
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Lululemon Cuts Earnings Forecast, Joins DocuSign, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Braze (NASDAQ:BRZE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Vera Therapeutics stock sinks following competitor’s successful trial
- Vera Therapeutics to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright raises Vera stock price target on strong drug data
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- UnitedHealth, Biontech lead Monday’s market cap stock movers
- TD Cowen maintains buy rating for Vera Therapeutics stock
- JPMorgan reiterates Vera Therapeutics stock rating after study data
- Vera Therapeutics Releases Trial Data, Stock Price Soars - Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Evercore ISI maintains outperform rating on Vera Therapeutics stock
- Vera Therapeutics shares soar on positive Phase 3 trial results
- Atacicept trial shows promise in kidney disease treatment
- Cantor Fitzgerald maintains $100 target on Vera Therapeutics stock
Дневной диапазон
24.19 24.92
Годовой диапазон
18.53 51.61
- Предыдущее закрытие
- 24.24
- Open
- 24.33
- Bid
- 24.76
- Ask
- 25.06
- Low
- 24.19
- High
- 24.92
- Объем
- 3.097 K
- Дневное изменение
- 2.15%
- Месячное изменение
- 13.47%
- 6-месячное изменение
- 2.78%
- Годовое изменение
- -43.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.