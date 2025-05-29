КотировкиРазделы
Валюты / VERA
Назад в Рынок акций США

VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A

24.76 USD 0.52 (2.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VERA за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.92.

Следите за динамикой Vera Therapeutics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VERA

Дневной диапазон
24.19 24.92
Годовой диапазон
18.53 51.61
Предыдущее закрытие
24.24
Open
24.33
Bid
24.76
Ask
25.06
Low
24.19
High
24.92
Объем
3.097 K
Дневное изменение
2.15%
Месячное изменение
13.47%
6-месячное изменение
2.78%
Годовое изменение
-43.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.