VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
26.34 USD 1.80 (7.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VERAの今日の為替レートは、7.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.75の安値と26.41の高値で取引されました。
Vera Therapeutics Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERA News
- Vera Therapeutics, Inc. (VERA) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transc
- Vera (VERA) Q2 Net Loss Widens 127%
- Wolfe Research downgrades Vera Therapeutics stock rating on limited catalysts
- This AvalonBay Communities Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Behind The Volatility Of Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Vera Therapeutics director Enright buys shares worth $5.2m
- Vera Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains $85 target on Vera Therapeutics stock
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Lululemon Cuts Earnings Forecast, Joins DocuSign, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Braze (NASDAQ:BRZE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Vera Therapeutics stock sinks following competitor’s successful trial
- Vera Therapeutics to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright raises Vera stock price target on strong drug data
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- UnitedHealth, Biontech lead Monday’s market cap stock movers
- TD Cowen maintains buy rating for Vera Therapeutics stock
- JPMorgan reiterates Vera Therapeutics stock rating after study data
- Vera Therapeutics Releases Trial Data, Stock Price Soars - Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Evercore ISI maintains outperform rating on Vera Therapeutics stock
- Vera Therapeutics shares soar on positive Phase 3 trial results
- Atacicept trial shows promise in kidney disease treatment
- Cantor Fitzgerald maintains $100 target on Vera Therapeutics stock
1日のレンジ
24.75 26.41
1年のレンジ
18.53 51.61
- 以前の終値
- 24.54
- 始値
- 25.07
- 買値
- 26.34
- 買値
- 26.64
- 安値
- 24.75
- 高値
- 26.41
- 出来高
- 3.439 K
- 1日の変化
- 7.33%
- 1ヶ月の変化
- 20.71%
- 6ヶ月の変化
- 9.34%
- 1年の変化
- -39.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K