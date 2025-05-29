Divisas / VERA
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
24.54 USD 0.22 (0.89%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VERA de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.32, mientras que el máximo ha alcanzado 25.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vera Therapeutics Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.32 25.19
Rango anual
18.53 51.61
- Cierres anteriores
- 24.76
- Open
- 24.80
- Bid
- 24.54
- Ask
- 24.84
- Low
- 24.32
- High
- 25.19
- Volumen
- 3.500 K
- Cambio diario
- -0.89%
- Cambio mensual
- 12.47%
- Cambio a 6 meses
- 1.87%
- Cambio anual
- -44.00%
