VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A

25.59 USD 0.75 (2.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VERA ha avuto una variazione del -2.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.57 e ad un massimo di 26.67.

Segui le dinamiche di Vera Therapeutics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.57 26.67
Intervallo Annuale
18.53 51.61
Chiusura Precedente
26.34
Apertura
26.38
Bid
25.59
Ask
25.89
Minimo
25.57
Massimo
26.67
Volume
3.992 K
Variazione giornaliera
-2.85%
Variazione Mensile
17.28%
Variazione Semestrale
6.23%
Variazione Annuale
-41.60%
