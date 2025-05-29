Valute / VERA
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
25.59 USD 0.75 (2.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VERA ha avuto una variazione del -2.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.57 e ad un massimo di 26.67.
Segui le dinamiche di Vera Therapeutics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.57 26.67
Intervallo Annuale
18.53 51.61
- Chiusura Precedente
- 26.34
- Apertura
- 26.38
- Bid
- 25.59
- Ask
- 25.89
- Minimo
- 25.57
- Massimo
- 26.67
- Volume
- 3.992 K
- Variazione giornaliera
- -2.85%
- Variazione Mensile
- 17.28%
- Variazione Semestrale
- 6.23%
- Variazione Annuale
- -41.60%
20 settembre, sabato