货币 / VERA
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
24.76 USD 0.52 (2.15%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VERA汇率已更改2.15%。当日，交易品种以低点24.19和高点24.92进行交易。
关注Vera Therapeutics Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERA新闻
- Vera Therapeutics, Inc. (VERA) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transc
- Vera (VERA) Q2 Net Loss Widens 127%
- Wolfe Research downgrades Vera Therapeutics stock rating on limited catalysts
- This AvalonBay Communities Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Behind The Volatility Of Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Vera Therapeutics director Enright buys shares worth $5.2m
- Vera Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright maintains $85 target on Vera Therapeutics stock
- Crude Oil Gains 2%; ABM Industries Shares Plunge After Q2 Results - ABM Indus (NYSE:ABM), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Dow Jumps Over 500 Points; Nonfarm Payrolls Top Estimates - Davis Commodities (NASDAQ:DTCK), EPWK Holdings (NASDAQ:EPWK)
- Lululemon Cuts Earnings Forecast, Joins DocuSign, Samsara And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Braze (NASDAQ:BRZE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- Vera Therapeutics stock sinks following competitor’s successful trial
- Vera Therapeutics to Participate in the Goldman Sachs 46th Annual Global Healthcare Conference
- H.C. Wainwright raises Vera stock price target on strong drug data
- Nasdaq Edges Higher; ISM Manufacturing PMI Falls In May - Applied Digital (NASDAQ:APLD), Lyra Therapeutics (NASDAQ:LYRA)
- UnitedHealth, Biontech lead Monday’s market cap stock movers
- TD Cowen maintains buy rating for Vera Therapeutics stock
- JPMorgan reiterates Vera Therapeutics stock rating after study data
- Vera Therapeutics Releases Trial Data, Stock Price Soars - Vera Therapeutics (NASDAQ:VERA)
- Evercore ISI maintains outperform rating on Vera Therapeutics stock
- Vera Therapeutics shares soar on positive Phase 3 trial results
- Atacicept trial shows promise in kidney disease treatment
- Cantor Fitzgerald maintains $100 target on Vera Therapeutics stock
日范围
24.19 24.92
年范围
18.53 51.61
- 前一天收盘价
- 24.24
- 开盘价
- 24.33
- 卖价
- 24.76
- 买价
- 25.06
- 最低价
- 24.19
- 最高价
- 24.92
- 交易量
- 3.097 K
- 日变化
- 2.15%
- 月变化
- 13.47%
- 6个月变化
- 2.78%
- 年变化
- -43.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值