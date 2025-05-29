Moedas / VERA
VERA: Vera Therapeutics Inc - Class A
25.47 USD 0.93 (3.79%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VERA para hoje mudou para 3.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.75 e o mais alto foi 25.50.
Faixa diária
24.75 25.50
Faixa anual
18.53 51.61
- Fechamento anterior
- 24.54
- Open
- 25.07
- Bid
- 25.47
- Ask
- 25.77
- Low
- 24.75
- High
- 25.50
- Volume
- 1.302 K
- Mudança diária
- 3.79%
- Mudança mensal
- 16.73%
- Mudança de 6 meses
- 5.73%
- Mudança anual
- -41.88%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh