Dövizler / VCTR
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
67.05 USD 1.66 (2.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VCTR fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.85 ve Yüksek fiyatı olarak 68.92 aralığında işlem gördü.
Victory Capital Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
66.85 68.92
Yıllık aralık
47.00 73.42
- Önceki kapanış
- 68.71
- Açılış
- 68.92
- Satış
- 67.05
- Alış
- 67.35
- Düşük
- 66.85
- Yüksek
- 68.92
- Hacim
- 2.099 K
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -4.12%
- 6 aylık değişim
- 16.29%
- Yıllık değişim
- 21.89%
21 Eylül, Pazar