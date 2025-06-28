FiyatlarBölümler
Dövizler / VCTR
Geri dön - Hisse senetleri

VCTR: Victory Capital Holdings Inc

67.05 USD 1.66 (2.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VCTR fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.85 ve Yüksek fiyatı olarak 68.92 aralığında işlem gördü.

Victory Capital Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VCTR haberleri

Günlük aralık
66.85 68.92
Yıllık aralık
47.00 73.42
Önceki kapanış
68.71
Açılış
68.92
Satış
67.05
Alış
67.35
Düşük
66.85
Yüksek
68.92
Hacim
2.099 K
Günlük değişim
-2.42%
Aylık değişim
-4.12%
6 aylık değişim
16.29%
Yıllık değişim
21.89%
21 Eylül, Pazar