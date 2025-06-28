QuotazioniSezioni
VCTR: Victory Capital Holdings Inc

67.05 USD 1.66 (2.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VCTR ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.85 e ad un massimo di 68.92.

Segui le dinamiche di Victory Capital Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
66.85 68.92
Intervallo Annuale
47.00 73.42
Chiusura Precedente
68.71
Apertura
68.92
Bid
67.05
Ask
67.35
Minimo
66.85
Massimo
68.92
Volume
2.099 K
Variazione giornaliera
-2.42%
Variazione Mensile
-4.12%
Variazione Semestrale
16.29%
Variazione Annuale
21.89%
