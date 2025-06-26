Moedas / VCTR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
69.07 USD 1.81 (2.69%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VCTR para hoje mudou para 2.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.59 e o mais alto foi 69.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Victory Capital Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCTR Notícias
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Voya Multi-Manager International Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- Goldman Sachs raises Victory Capital stock price target to $76 on improving growth
- Victory Capital Q2 2025 slides: Assets surge to $302B after Pioneer acquisition
- Victory Capital (VCTR) Q2 Revenue Up 60%
- Here's What Key Metrics Tell Us About Victory Capital (VCTR) Q2 Earnings
- Victory Capital Holdings (VCTR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Southwest (CSWC) Q1 Earnings Match Estimates
- Unveiling Victory Capital (VCTR) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Eagle Point (ECC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Victory Capital Holdings (VCTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Victory Capital stock price target raised to $66 from $64 at Morgan Stanley
- Victory Capital Vs. Franklin Resources: Buying Growth Vs. Defending Market Share
- Johnson&Johnson, Joby Aviation Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- PHD: You Don’t Need A Doctorate To Recognize A Good Investment (NYSE:PHD)
- Moody’s changes Victory Capital’s outlook to positive on Amundi deal
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Victory Capital launches three new ETFs including first Pioneer strategy
Faixa diária
67.59 69.67
Faixa anual
47.00 73.42
- Fechamento anterior
- 67.26
- Open
- 67.59
- Bid
- 69.07
- Ask
- 69.37
- Low
- 67.59
- High
- 69.67
- Volume
- 583
- Mudança diária
- 2.69%
- Mudança mensal
- -1.23%
- Mudança de 6 meses
- 19.79%
- Mudança anual
- 25.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh