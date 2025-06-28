Devises / VCTR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
67.05 USD 1.66 (2.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VCTR a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.85 et à un maximum de 68.92.
Suivez la dynamique Victory Capital Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCTR Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Voya Multi-Manager International Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- Goldman Sachs raises Victory Capital stock price target to $76 on improving growth
- Victory Capital Q2 2025 slides: Assets surge to $302B after Pioneer acquisition
- Victory Capital (VCTR) Q2 Revenue Up 60%
- Here's What Key Metrics Tell Us About Victory Capital (VCTR) Q2 Earnings
- Victory Capital Holdings (VCTR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Southwest (CSWC) Q1 Earnings Match Estimates
- Unveiling Victory Capital (VCTR) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Eagle Point (ECC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Victory Capital Holdings (VCTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Victory Capital stock price target raised to $66 from $64 at Morgan Stanley
- Victory Capital Vs. Franklin Resources: Buying Growth Vs. Defending Market Share
- Johnson&Johnson, Joby Aviation Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- PHD: You Don’t Need A Doctorate To Recognize A Good Investment (NYSE:PHD)
- Moody’s changes Victory Capital’s outlook to positive on Amundi deal
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
Range quotidien
66.85 68.92
Range Annuel
47.00 73.42
- Clôture Précédente
- 68.71
- Ouverture
- 68.92
- Bid
- 67.05
- Ask
- 67.35
- Plus Bas
- 66.85
- Plus Haut
- 68.92
- Volume
- 2.099 K
- Changement quotidien
- -2.42%
- Changement Mensuel
- -4.12%
- Changement à 6 Mois
- 16.29%
- Changement Annuel
- 21.89%
20 septembre, samedi