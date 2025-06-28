CotationsSections
Devises / VCTR
Retour à Actions

VCTR: Victory Capital Holdings Inc

67.05 USD 1.66 (2.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VCTR a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.85 et à un maximum de 68.92.

Suivez la dynamique Victory Capital Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VCTR Nouvelles

Range quotidien
66.85 68.92
Range Annuel
47.00 73.42
Clôture Précédente
68.71
Ouverture
68.92
Bid
67.05
Ask
67.35
Plus Bas
66.85
Plus Haut
68.92
Volume
2.099 K
Changement quotidien
-2.42%
Changement Mensuel
-4.12%
Changement à 6 Mois
16.29%
Changement Annuel
21.89%
20 septembre, samedi