Währungen / VCTR
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
68.71 USD 1.45 (2.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VCTR hat sich für heute um 2.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.59 bis zu einem Hoch von 69.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Victory Capital Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VCTR News
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Voya Multi-Manager International Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- Goldman Sachs raises Victory Capital stock price target to $76 on improving growth
- Victory Capital Q2 2025 slides: Assets surge to $302B after Pioneer acquisition
- Victory Capital (VCTR) Q2 Revenue Up 60%
- Here's What Key Metrics Tell Us About Victory Capital (VCTR) Q2 Earnings
- Victory Capital Holdings (VCTR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Southwest (CSWC) Q1 Earnings Match Estimates
- Unveiling Victory Capital (VCTR) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Eagle Point (ECC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Victory Capital Holdings (VCTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Victory Capital stock price target raised to $66 from $64 at Morgan Stanley
- Victory Capital Vs. Franklin Resources: Buying Growth Vs. Defending Market Share
- Johnson&Johnson, Joby Aviation Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- PHD: You Don’t Need A Doctorate To Recognize A Good Investment (NYSE:PHD)
- Moody’s changes Victory Capital’s outlook to positive on Amundi deal
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Victory Capital launches three new ETFs including first Pioneer strategy
Tagesspanne
67.59 69.67
Jahresspanne
47.00 73.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.26
- Eröffnung
- 67.59
- Bid
- 68.71
- Ask
- 69.01
- Tief
- 67.59
- Hoch
- 69.67
- Volumen
- 1.878 K
- Tagesänderung
- 2.16%
- Monatsänderung
- -1.74%
- 6-Monatsänderung
- 19.16%
- Jahresänderung
- 24.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K