Divisas / VCTR
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
67.26 USD 1.09 (1.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VCTR de hoy ha cambiado un -1.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.93, mientras que el máximo ha alcanzado 69.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Victory Capital Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VCTR News
Rango diario
66.93 69.47
Rango anual
47.00 73.42
- Cierres anteriores
- 68.35
- Open
- 68.17
- Bid
- 67.26
- Ask
- 67.56
- Low
- 66.93
- High
- 69.47
- Volumen
- 1.572 K
- Cambio diario
- -1.59%
- Cambio mensual
- -3.82%
- Cambio a 6 meses
- 16.65%
- Cambio anual
- 22.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B