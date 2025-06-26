通貨 / VCTR
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
68.71 USD 1.45 (2.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VCTRの今日の為替レートは、2.16%変化しました。日中、通貨は1あたり67.59の安値と69.67の高値で取引されました。
Victory Capital Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
67.59 69.67
1年のレンジ
47.00 73.42
- 以前の終値
- 67.26
- 始値
- 67.59
- 買値
- 68.71
- 買値
- 69.01
- 安値
- 67.59
- 高値
- 69.67
- 出来高
- 1.878 K
- 1日の変化
- 2.16%
- 1ヶ月の変化
- -1.74%
- 6ヶ月の変化
- 19.16%
- 1年の変化
- 24.90%
