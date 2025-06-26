クォートセクション
VCTR: Victory Capital Holdings Inc

68.71 USD 1.45 (2.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VCTRの今日の為替レートは、2.16%変化しました。日中、通貨は1あたり67.59の安値と69.67の高値で取引されました。

Victory Capital Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VCTR News

1日のレンジ
67.59 69.67
1年のレンジ
47.00 73.42
以前の終値
67.26
始値
67.59
買値
68.71
買値
69.01
安値
67.59
高値
69.67
出来高
1.878 K
1日の変化
2.16%
1ヶ月の変化
-1.74%
6ヶ月の変化
19.16%
1年の変化
24.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K