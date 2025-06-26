货币 / VCTR
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
68.94 USD 0.59 (0.86%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VCTR汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点68.08和高点69.47进行交易。
关注Victory Capital Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCTR新闻
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Voya Multi-Manager International Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- Goldman Sachs raises Victory Capital stock price target to $76 on improving growth
- Victory Capital Q2 2025 slides: Assets surge to $302B after Pioneer acquisition
- Victory Capital (VCTR) Q2 Revenue Up 60%
- Here's What Key Metrics Tell Us About Victory Capital (VCTR) Q2 Earnings
- Victory Capital Holdings (VCTR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Southwest (CSWC) Q1 Earnings Match Estimates
- Unveiling Victory Capital (VCTR) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Eagle Point (ECC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Victory Capital Holdings (VCTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Victory Capital stock price target raised to $66 from $64 at Morgan Stanley
- Victory Capital Vs. Franklin Resources: Buying Growth Vs. Defending Market Share
- Johnson&Johnson, Joby Aviation Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- PHD: You Don’t Need A Doctorate To Recognize A Good Investment (NYSE:PHD)
- Moody’s changes Victory Capital’s outlook to positive on Amundi deal
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Victory Capital launches three new ETFs including first Pioneer strategy
日范围
68.08 69.47
年范围
47.00 73.42
- 前一天收盘价
- 68.35
- 开盘价
- 68.17
- 卖价
- 68.94
- 买价
- 69.24
- 最低价
- 68.08
- 最高价
- 69.47
- 交易量
- 302
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- -1.42%
- 6个月变化
- 19.56%
- 年变化
- 25.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值