통화 / VCTR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
VCTR: Victory Capital Holdings Inc
67.05 USD 1.66 (2.42%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VCTR 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.85이고 고가는 68.92이었습니다.
Victory Capital Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCTR News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Virtus Investment's July AUM Inches Up Sequentially on Net Inflows
- Voya Multi-Manager International Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- Goldman Sachs raises Victory Capital stock price target to $76 on improving growth
- Victory Capital Q2 2025 slides: Assets surge to $302B after Pioneer acquisition
- Victory Capital (VCTR) Q2 Revenue Up 60%
- Here's What Key Metrics Tell Us About Victory Capital (VCTR) Q2 Earnings
- Victory Capital Holdings (VCTR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Capital Southwest (CSWC) Q1 Earnings Match Estimates
- Unveiling Victory Capital (VCTR) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Earnings Preview: Eagle Point (ECC) Q2 Earnings Expected to Decline
- Great Elm Capital (GECC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Victory Capital Holdings (VCTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Victory Capital stock price target raised to $66 from $64 at Morgan Stanley
- Victory Capital Vs. Franklin Resources: Buying Growth Vs. Defending Market Share
- Johnson&Johnson, Joby Aviation Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- PHD: You Don’t Need A Doctorate To Recognize A Good Investment (NYSE:PHD)
- Moody’s changes Victory Capital’s outlook to positive on Amundi deal
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
일일 변동 비율
66.85 68.92
년간 변동
47.00 73.42
- 이전 종가
- 68.71
- 시가
- 68.92
- Bid
- 67.05
- Ask
- 67.35
- 저가
- 66.85
- 고가
- 68.92
- 볼륨
- 2.099 K
- 일일 변동
- -2.42%
- 월 변동
- -4.12%
- 6개월 변동
- 16.29%
- 년간 변동율
- 21.89%
20 9월, 토요일