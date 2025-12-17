- Genel bakış
VACI: Viking Acquisition Corp I
VACI fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.9000 ve Yüksek fiyatı olarak 9.9100 aralığında işlem gördü.
Viking Acquisition Corp I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
VACI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Viking Acquisition Corp I hisse senedi 9.9100 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.9000 - 9.9100 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.9000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 31 değerine ulaştı. VACI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Viking Acquisition Corp I hisse senedi temettü ödüyor mu?
Viking Acquisition Corp I hisse senedi şu anda 9.9100 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.20% ve USD değerlerini izler. VACI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VACI hisse senedi nasıl alınır?
Viking Acquisition Corp I hisselerini şu anki 9.9100 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.9100 ve Ask 9.9130 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 31 ve günlük değişim oranı 0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VACI fiyat hareketlerini takip edin.
VACI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Viking Acquisition Corp I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.8600 - 10.0300 ve mevcut fiyatı 9.9100 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.9100 veya Ask 9.9130 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı -1.20% değerlerini karşılaştırır. VACI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Viking Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Viking Acquisition Corp I hisse senedi yıllık olarak 10.0300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.8600 - 10.0300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.9000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Viking Acquisition Corp I performansını takip edin.
Viking Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Viking Acquisition Corp I (VACI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.8600 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.9100 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.8600 - 10.0300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VACI fiyat hareketlerini izleyin.
VACI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Viking Acquisition Corp I geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 9.9000 ve yıllık değişim oranı -1.20% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 9.9000
- Açılış
- 9.9050
- Satış
- 9.9100
- Alış
- 9.9130
- Düşük
- 9.9000
- Yüksek
- 9.9100
- Hacim
- 31
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -1.20%
- Yıllık değişim
- -1.20%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -1.274 M
- Beklenti
- 2.123 M
- Önceki
- -1.812 M
- Açıklanan
- -0.742 M
- Beklenti
- 0.115 M
- Önceki
- 0.308 M
- Açıklanan
- 4.798%
- Beklenti
- Önceki
- 4.706%