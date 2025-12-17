VACI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Viking Acquisition Corp I hisse senedi 9.9100 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.9000 - 9.9100 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.9000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 31 değerine ulaştı. VACI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Viking Acquisition Corp I hisse senedi temettü ödüyor mu? Viking Acquisition Corp I hisse senedi şu anda 9.9100 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.20% ve USD değerlerini izler. VACI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

VACI hisse senedi nasıl alınır? Viking Acquisition Corp I hisselerini şu anki 9.9100 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.9100 ve Ask 9.9130 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 31 ve günlük değişim oranı 0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VACI fiyat hareketlerini takip edin.

VACI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Viking Acquisition Corp I hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.8600 - 10.0300 ve mevcut fiyatı 9.9100 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.9100 veya Ask 9.9130 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı -1.20% değerlerini karşılaştırır. VACI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Viking Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Viking Acquisition Corp I hisse senedi yıllık olarak 10.0300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.8600 - 10.0300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.9000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Viking Acquisition Corp I performansını takip edin.

Viking Acquisition Corp I hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Viking Acquisition Corp I (VACI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.8600 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.9100 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.8600 - 10.0300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VACI fiyat hareketlerini izleyin.