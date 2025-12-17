クォートセクション
通貨 / VACI
VACI: Viking Acquisition Corp I

9.9100 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

VACIの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり9.9000の安値と9.9100の高値で取引されました。

Viking Acquisition Corp Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VACI株の現在の価格は？

Viking Acquisition Corp Iの株価は本日9.9100です。9.9000 - 9.9100内で取引され、前日の終値は9.9000、取引量は31に達しました。VACIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Viking Acquisition Corp Iの株は配当を出しますか？

Viking Acquisition Corp Iの現在の価格は9.9100です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.20%やUSDにも注目します。VACIの動きはライブチャートで確認できます。

VACI株を買う方法は？

Viking Acquisition Corp Iの株は現在9.9100で購入可能です。注文は通常9.9100または9.9130付近で行われ、31や0.05%が市場の動きを示します。VACIの最新情報はライブチャートで確認できます。

VACI株に投資する方法は？

Viking Acquisition Corp Iへの投資では、年間の値幅9.8600 - 10.0300と現在の9.9100を考慮します。注文は多くの場合9.9100や9.9130で行われる前に、0.00%や-1.20%と比較されます。VACIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Viking Acquisition Corp Iの株の最高値は？

Viking Acquisition Corp Iの過去1年の最高値は10.0300でした。9.8600 - 10.0300内で株価は大きく変動し、9.9000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Viking Acquisition Corp Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Viking Acquisition Corp Iの株の最低値は？

Viking Acquisition Corp I(VACI)の年間最安値は9.8600でした。現在の9.9100や9.8600 - 10.0300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VACIの動きはライブチャートで確認できます。

VACIの株式分割はいつ行われましたか？

Viking Acquisition Corp Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.9000、-1.20%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.9000 9.9100
1年のレンジ
9.8600 10.0300
以前の終値
9.9000
始値
9.9050
買値
9.9100
買値
9.9130
安値
9.9000
高値
9.9100
出来高
31
1日の変化
0.10%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
-1.20%
1年の変化
-1.20%
