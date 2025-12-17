报价部分
VACI: Viking Acquisition Corp I

9.9100 USD 0.0100 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VACI汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.9000和高点9.9100进行交易。

关注Viking Acquisition Corp I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VACI股票今天的价格是多少？

Viking Acquisition Corp I股票今天的定价为9.9100。它在9.9000 - 9.9100范围内交易，昨天的收盘价为9.9000，交易量达到31。VACI的实时价格图表显示了这些更新。

Viking Acquisition Corp I股票是否支付股息？

Viking Acquisition Corp I目前的价值为9.9100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.20%和USD。实时查看图表以跟踪VACI走势。

如何购买VACI股票？

您可以以9.9100的当前价格购买Viking Acquisition Corp I股票。订单通常设置在9.9100或9.9130附近，而31和0.05%显示市场活动。立即关注VACI的实时图表更新。

如何投资VACI股票？

投资Viking Acquisition Corp I需要考虑年度范围9.8600 - 10.0300和当前价格9.9100。许多人在以9.9100或9.9130下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VACI价格图表，了解每日变化。

Viking Acquisition Corp I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Viking Acquisition Corp I的最高价格是10.0300。在9.8600 - 10.0300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Viking Acquisition Corp I的绩效。

Viking Acquisition Corp I股票的最低价格是多少？

Viking Acquisition Corp I（VACI）的最低价格为9.8600。将其与当前的9.9100和9.8600 - 10.0300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VACI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VACI股票是什么时候拆分的？

Viking Acquisition Corp I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.9000和-1.20%中可见。

日范围
9.9000 9.9100
年范围
9.8600 10.0300
前一天收盘价
9.9000
开盘价
9.9050
卖价
9.9100
买价
9.9130
最低价
9.9000
最高价
9.9100
交易量
31
日变化
0.10%
月变化
0.00%
6个月变化
-1.20%
年变化
-1.20%
17 十二月, 星期三
13:15
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
15:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
-1.274 M
预测值
2.123 M
前值
-1.812 M
15:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.742 M
预测值
0.115 M
前值
0.308 M
18:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
4.798%
预测值
前值
4.706%