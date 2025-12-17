VACI: Viking Acquisition Corp I
今日VACI汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.9000和高点9.9100进行交易。
关注Viking Acquisition Corp I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VACI股票今天的价格是多少？
Viking Acquisition Corp I股票今天的定价为9.9100。它在9.9000 - 9.9100范围内交易，昨天的收盘价为9.9000，交易量达到31。VACI的实时价格图表显示了这些更新。
Viking Acquisition Corp I股票是否支付股息？
Viking Acquisition Corp I目前的价值为9.9100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.20%和USD。实时查看图表以跟踪VACI走势。
如何购买VACI股票？
您可以以9.9100的当前价格购买Viking Acquisition Corp I股票。订单通常设置在9.9100或9.9130附近，而31和0.05%显示市场活动。立即关注VACI的实时图表更新。
如何投资VACI股票？
投资Viking Acquisition Corp I需要考虑年度范围9.8600 - 10.0300和当前价格9.9100。许多人在以9.9100或9.9130下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VACI价格图表，了解每日变化。
Viking Acquisition Corp I股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Viking Acquisition Corp I的最高价格是10.0300。在9.8600 - 10.0300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Viking Acquisition Corp I的绩效。
Viking Acquisition Corp I股票的最低价格是多少？
Viking Acquisition Corp I（VACI）的最低价格为9.8600。将其与当前的9.9100和9.8600 - 10.0300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VACI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VACI股票是什么时候拆分的？
Viking Acquisition Corp I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.9000和-1.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.9000
- 开盘价
- 9.9050
- 卖价
- 9.9100
- 买价
- 9.9130
- 最低价
- 9.9000
- 最高价
- 9.9100
- 交易量
- 31
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -1.20%
- 年变化
- -1.20%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -1.274 M
- 预测值
- 2.123 M
- 前值
- -1.812 M
- 实际值
- -0.742 M
- 预测值
- 0.115 M
- 前值
- 0.308 M
- 实际值
- 4.798%
- 预测值
- 前值
- 4.706%