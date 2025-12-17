- Visão do mercado
VACI: Viking Acquisition Corp I
A taxa do VACI para hoje mudou para 0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.9000 e o mais alto foi 9.9100.
Veja a dinâmica do par de moedas Viking Acquisition Corp I. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VACI hoje?
Hoje Viking Acquisition Corp I (VACI) está avaliado em 9.9100. O instrumento é negociado dentro de 9.9000 - 9.9100, o fechamento de ontem foi 9.9000, e o volume de negociação atingiu 31. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VACI em tempo real.
As ações de Viking Acquisition Corp I pagam dividendos?
Atualmente Viking Acquisition Corp I está avaliado em 9.9100. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.20% e USD. Monitore os movimentos de VACI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VACI?
Você pode comprar ações de Viking Acquisition Corp I (VACI) pelo preço atual 9.9100. Ordens geralmente são executadas perto de 9.9100 ou 9.9130, enquanto 31 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VACI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VACI?
Investir em Viking Acquisition Corp I envolve considerar a faixa anual 9.8600 - 10.0300 e o preço atual 9.9100. Muitos comparam 0.00% e -1.20% antes de enviar ordens em 9.9100 ou 9.9130. Estude as mudanças diárias de preço de VACI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Viking Acquisition Corp I?
O maior preço de Viking Acquisition Corp I (VACI) no último ano foi 10.0300. As ações oscilaram bastante dentro de 9.8600 - 10.0300, e a comparação com 9.9000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Viking Acquisition Corp I no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Viking Acquisition Corp I?
O menor preço de Viking Acquisition Corp I (VACI) no ano foi 9.8600. A comparação com o preço atual 9.9100 e 9.8600 - 10.0300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VACI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VACI?
No passado Viking Acquisition Corp I passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.9000 e -1.20% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.9000
- Open
- 9.9050
- Bid
- 9.9100
- Ask
- 9.9130
- Low
- 9.9000
- High
- 9.9100
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 0.10%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -1.20%
- Mudança anual
- -1.20%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -1.274 milh
- Projeç.
- 2.123 milh
- Prév.
- -1.812 milh
- Atu.
- -0.742 milh
- Projeç.
- 0.115 milh
- Prév.
- 0.308 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.706%