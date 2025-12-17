- Aperçu
VACI: Viking Acquisition Corp I
Le taux de change de VACI a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.9000 et à un maximum de 9.9100.
Suivez la dynamique Viking Acquisition Corp I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VACI aujourd'hui ?
L'action Viking Acquisition Corp I est cotée à 9.9100 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.9000 - 9.9100, a clôturé hier à 9.9000 et son volume d'échange a atteint 31. Le graphique en temps réel du cours de VACI présente ces mises à jour.
L'action Viking Acquisition Corp I verse-t-elle des dividendes ?
Viking Acquisition Corp I est actuellement valorisé à 9.9100. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.20% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VACI.
Comment acheter des actions VACI ?
Vous pouvez acheter des actions Viking Acquisition Corp I au cours actuel de 9.9100. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.9100 ou de 9.9130, le 31 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VACI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VACI ?
Investir dans Viking Acquisition Corp I implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.8600 - 10.0300 et le prix actuel 9.9100. Beaucoup comparent 0.00% et -1.20% avant de passer des ordres à 9.9100 ou 9.9130. Consultez le graphique du cours de VACI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Viking Acquisition Corp I ?
Le cours le plus élevé de Viking Acquisition Corp I l'année dernière était 10.0300. Au cours de 9.8600 - 10.0300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.9000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Viking Acquisition Corp I sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Viking Acquisition Corp I ?
Le cours le plus bas de Viking Acquisition Corp I (VACI) sur l'année a été 9.8600. Sa comparaison avec 9.9100 et 9.8600 - 10.0300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VACI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VACI a-t-elle été divisée ?
Viking Acquisition Corp I a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.9000 et -1.20% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.9000
- Ouverture
- 9.9050
- Bid
- 9.9100
- Ask
- 9.9130
- Plus Bas
- 9.9000
- Plus Haut
- 9.9100
- Volume
- 31
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -1.20%
- Changement Annuel
- -1.20%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -1.274 M
- Fcst
- 2.123 M
- Prev
- -1.812 M
- Act
- -0.742 M
- Fcst
- 0.115 M
- Prev
- 0.308 M
- Act
- 4.798%
- Fcst
- Prev
- 4.706%