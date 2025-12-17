КотировкиРазделы
VACI: Viking Acquisition Corp I

9.9100 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VACI за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.9000, а максимальная — 9.9100.

Следите за динамикой Viking Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VACI сегодня?

Viking Acquisition Corp I (VACI) сегодня оценивается на уровне 9.9100. Инструмент торгуется в пределах 9.9000 - 9.9100, вчерашнее закрытие составило 9.9000, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VACI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Viking Acquisition Corp I?

Viking Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 9.9100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.20% и USD. Отслеживайте движения VACI на графике в реальном времени.

Как купить акции VACI?

Вы можете купить акции Viking Acquisition Corp I (VACI) по текущей цене 9.9100. Ордера обычно размещаются около 9.9100 или 9.9130, тогда как 31 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VACI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VACI?

Инвестирование в Viking Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 9.8600 - 10.0300 и текущей цены 9.9100. Многие сравнивают 0.00% и -1.20% перед размещением ордеров на 9.9100 или 9.9130. Изучайте ежедневные изменения цены VACI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Viking Acquisition Corp I?

Самая высокая цена Viking Acquisition Corp I (VACI) за последний год составила 10.0300. Акции заметно колебались в пределах 9.8600 - 10.0300, сравнение с 9.9000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Viking Acquisition Corp I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Viking Acquisition Corp I?

Самая низкая цена Viking Acquisition Corp I (VACI) за год составила 9.8600. Сравнение с текущими 9.9100 и 9.8600 - 10.0300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VACI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VACI?

В прошлом Viking Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.9000 и -1.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.9000 9.9100
Годовой диапазон
9.8600 10.0300
Предыдущее закрытие
9.9000
Open
9.9050
Bid
9.9100
Ask
9.9130
Low
9.9000
High
9.9100
Объем
31
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-1.20%
Годовое изменение
-1.20%
