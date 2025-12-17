- Обзор рынка
VACI: Viking Acquisition Corp I
Курс VACI за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.9000, а максимальная — 9.9100.
Следите за динамикой Viking Acquisition Corp I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VACI сегодня?
Viking Acquisition Corp I (VACI) сегодня оценивается на уровне 9.9100. Инструмент торгуется в пределах 9.9000 - 9.9100, вчерашнее закрытие составило 9.9000, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VACI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Viking Acquisition Corp I?
Viking Acquisition Corp I в настоящее время оценивается в 9.9100. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.20% и USD. Отслеживайте движения VACI на графике в реальном времени.
Как купить акции VACI?
Вы можете купить акции Viking Acquisition Corp I (VACI) по текущей цене 9.9100. Ордера обычно размещаются около 9.9100 или 9.9130, тогда как 31 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VACI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VACI?
Инвестирование в Viking Acquisition Corp I предполагает учет годового диапазона 9.8600 - 10.0300 и текущей цены 9.9100. Многие сравнивают 0.00% и -1.20% перед размещением ордеров на 9.9100 или 9.9130. Изучайте ежедневные изменения цены VACI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Viking Acquisition Corp I?
Самая высокая цена Viking Acquisition Corp I (VACI) за последний год составила 10.0300. Акции заметно колебались в пределах 9.8600 - 10.0300, сравнение с 9.9000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Viking Acquisition Corp I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Viking Acquisition Corp I?
Самая низкая цена Viking Acquisition Corp I (VACI) за год составила 9.8600. Сравнение с текущими 9.9100 и 9.8600 - 10.0300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VACI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VACI?
В прошлом Viking Acquisition Corp I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.9000 и -1.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.9000
- Open
- 9.9050
- Bid
- 9.9100
- Ask
- 9.9130
- Low
- 9.9000
- High
- 9.9100
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -1.20%
- Годовое изменение
- -1.20%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -1.274 млн
- Прог.
- 2.123 млн
- Пред.
- -1.812 млн
- Акт.
- -0.742 млн
- Прог.
- 0.115 млн
- Пред.
- 0.308 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.706%