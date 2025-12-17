- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VACI: Viking Acquisition Corp I
Der Wechselkurs von VACI hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.9000 bis zu einem Hoch von 9.9100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Viking Acquisition Corp I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VACI heute?
Die Aktie von Viking Acquisition Corp I (VACI) notiert heute bei 9.9100. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.9000 - 9.9100 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.9000 und das Handelsvolumen erreichte 31. Das Live-Chart von VACI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VACI Dividenden?
Viking Acquisition Corp I wird derzeit mit 9.9100 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VACI zu verfolgen.
Wie kaufe ich VACI-Aktien?
Sie können Aktien von Viking Acquisition Corp I (VACI) zum aktuellen Kurs von 9.9100 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.9100 oder 9.9130 platziert, während 31 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VACI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VACI-Aktien?
Bei einer Investition in Viking Acquisition Corp I müssen die jährliche Spanne 9.8600 - 10.0300 und der aktuelle Kurs 9.9100 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -1.20%, bevor sie Orders zu 9.9100 oder 9.9130 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VACI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Viking Acquisition Corp I?
Der höchste Kurs von Viking Acquisition Corp I (VACI) im vergangenen Jahr lag bei 10.0300. Innerhalb von 9.8600 - 10.0300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.9000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Viking Acquisition Corp I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Viking Acquisition Corp I?
Der niedrigste Kurs von Viking Acquisition Corp I (VACI) im Laufe des Jahres betrug 9.8600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.9100 und der Spanne 9.8600 - 10.0300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VACI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VACI statt?
Viking Acquisition Corp I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.9000 und -1.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.9000
- Eröffnung
- 9.9050
- Bid
- 9.9100
- Ask
- 9.9130
- Tief
- 9.9000
- Hoch
- 9.9100
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -1.20%
- Jahresänderung
- -1.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- -1.274 M
- Erw
- 2.123 M
- Vorh
- -1.812 M
- Akt
- -0.742 M
- Erw
- 0.115 M
- Vorh
- 0.308 M
- Akt
- 4.798%
- Erw
- Vorh
- 4.706%