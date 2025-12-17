QuotazioniSezioni
VACI: Viking Acquisition Corp I

9.9100 USD 0.0100 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio VACI ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.9000 e ad un massimo di 9.9100.

Segui le dinamiche di Viking Acquisition Corp I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VACI oggi?

Oggi le azioni Viking Acquisition Corp I sono prezzate a 9.9100. Viene scambiato all'interno di 9.9000 - 9.9100, la chiusura di ieri è stata 9.9000 e il volume degli scambi ha raggiunto 31. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VACI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Viking Acquisition Corp I pagano dividendi?

Viking Acquisition Corp I è attualmente valutato a 9.9100. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.20% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VACI.

Come acquistare azioni VACI?

Puoi acquistare azioni Viking Acquisition Corp I al prezzo attuale di 9.9100. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.9100 o 9.9130, mentre 31 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VACI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VACI?

Investire in Viking Acquisition Corp I implica considerare l'intervallo annuale 9.8600 - 10.0300 e il prezzo attuale 9.9100. Molti confrontano 0.00% e -1.20% prima di effettuare ordini su 9.9100 o 9.9130. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VACI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Viking Acquisition Corp I?

Il prezzo massimo di Viking Acquisition Corp I nell'ultimo anno è stato 10.0300. All'interno di 9.8600 - 10.0300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.9000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Viking Acquisition Corp I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Viking Acquisition Corp I?

Il prezzo più basso di Viking Acquisition Corp I (VACI) nel corso dell'anno è stato 9.8600. Confrontandolo con gli attuali 9.9100 e 9.8600 - 10.0300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VACI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VACI?

Viking Acquisition Corp I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.9000 e -1.20%.

Intervallo Giornaliero
9.9000 9.9100
Intervallo Annuale
9.8600 10.0300
Chiusura Precedente
9.9000
Apertura
9.9050
Bid
9.9100
Ask
9.9130
Minimo
9.9000
Massimo
9.9100
Volume
31
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-1.20%
Variazione Annuale
-1.20%
