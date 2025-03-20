Dövizler / UZE
UZE: United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070
18.9000 USD 0.1218 (0.64%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UZE fiyatı bugün -0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.9000 ve Yüksek fiyatı olarak 19.1595 aralığında işlem gördü.
United States Cellular Corporation 5.500% Senior Notes due 2070 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
UZE haberleri
Günlük aralık
18.9000 19.1595
Yıllık aralık
16.6000 23.2200
- Önceki kapanış
- 19.0218
- Açılış
- 19.0900
- Satış
- 18.9000
- Alış
- 18.9030
- Düşük
- 18.9000
- Yüksek
- 19.1595
- Hacim
- 82
- Günlük değişim
- -0.64%
- Aylık değişim
- 6.54%
- 6 aylık değişim
- -15.02%
- Yıllık değişim
- -14.86%
21 Eylül, Pazar